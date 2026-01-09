Франція

Наставник Марселя зізнався, що не зміг стримати сліз після драматичного фіналу з ПСЖ.

Головний тренер Марселя Роберто Де Дзербі поділився щирими емоціями після поразки від ПСЖ у матчі за Суперкубок Франції. Основний час зустрічі завершився внічию 2:2, а в серії пенальті сильнішими виявилися парижани — 4:1.

Італійський фахівець зізнався, що цей матч став для нього особливим, адже вперше за тренерську кар’єру поразка викликала настільки сильні почуття.

"Перш за все я сказав гравцям, що ніколи раніше не плакав через поразки. Але сьогодні, коли повернувся до роздягальні, я не зміг стриматися", — зізнався Де Дзербі.

Наставник підкреслив, що команда дуже серйозно готувалася до протистояння з чинним чемпіоном Франції.

"Ми чудово розуміли, що ПСЖ уже півтора року демонструє, мабуть, найякісніший футбол у Європі. Але попри це, саме Марсель сьогодні заслуговував на перемогу", — зазначив тренер.

Де Дзербі також наголосив, що побачив у грі своєї команди всі ключові складові для великих результатів.

"Я сказав футболістам, що ми повинні тримати цю планку постійно. У цьому матчі було все: організованість у захисті, індивідуальна майстерність, характер і тактична дисципліна. Сьогодні Марсель показав усе, що потрібно великому клубу для перемог", — підсумував він.

Нагадаємо, ПСЖ брав участь у Суперкубку Франції як чемпіон і володар Кубка країни, тоді як Марсель отримав право зіграти в матчі за трофей як друга команда Ліги 1 за підсумками минулого сезону.