Німеччина

Гол Ундава вирішив долю зустрічі.

У матчі 26-го туру Бундесліги Штутгарт приймав РБ Лейпциг у поєдинку команд із верхньої п’ятірки турнірної таблиці. Господарі здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Ундава на 56-й хвилині.

Ця перемога дозволила Штутгарту піднятися на 4-у сходинку, що гарантує участь у Лізі чемпіонів, тоді як Лейпциг після поразки залишився на 5-му місці.

Штутгарт — РБ Лейпциг 1:0

Гол: Ундав, 56

Штутгарт: Нюбель — Єльч, Жаке, Гендрікс — Левелінг (Ассіньйон, 81), Каразор, Штіллер, Фюріх (Нарті, 70) — Ель-Ханнус (Міттельштедт, 70) — Демірович, Ундав

РБ Лейпциг: Вандевордт — Баку, Орбан, Люкеба, Раум — Банзузі (Груда, 64), Зайвальд (Шлагер, 71), Баумгартнер — Діоманде, Кардосо (Гардер, 71), Нуса

Попередження: Каразор — Кардосо