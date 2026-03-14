Франція

18-річний хавбек може змінити міжнародне майбутнє після переговорів із федерацією.

Марокканська федерація футболу планує викликати півзахисника Аюб Буадді до національної команди вже під час березневого збору 2026 року. За інформацією джерел, сторони провели позитивні переговори, а сам футболіст дав усну згоду представляти збірну Марокко замість Франції.

18-річний хавбек виступає за Лілль і вважається одним із найперспективніших молодих гравців Ліга 1. Через марокканське походження батьків він мав право обирати між двома збірними — збірна Франції та Марокко. Подібні рішення для гравців із подвійним громадянством часто стають предметом дискусій у французькому футболі.

Останнім часом питання міжнародного майбутнього Буадді ставало дедалі актуальнішим. Футболіст проводить сильний сезон у складі Лілля, попри нестабільні результати команди, і регулярно отримує виклики до молодіжної збірної Франції, за яку вже провів вісім матчів.

Марокканська федерація давно стежила за розвитком гравця і вирішила прискорити переговорний процес. Цього тижня відбулася зустріч між представниками федерації — зокрема Мохамедом Уахбі та Фузі Лекжаа — самим футболістом і його представниками. За підсумками розмов сторони позитивно оцінили хід переговорів, а гравцю було представлено спортивний проєкт, який йому пропонують у збірній.

Деякі джерела стверджують, що Буадді вже дав усну згоду приєднатися до "атлаських левів". У федерації розраховують викликати його вже на березневий збір, щоб якнайшвидше інтегрувати до складу.

Для Марокко це може стати важливим підсиленням, адже команда продовжує активно залучати молодих гравців із подвійним громадянством. Водночас для Франції можливий вибір Буадді стане втратою одного з найцікавіших молодих півзахисників на найближчі роки.