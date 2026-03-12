Франція

Український форвард дебютує за Ліон у єврокубках у першому матчі 1/8 фіналу.

Стали відомі стартові склади на перший матч 1/8 фіналу Ліга Європи 2025/26, де Ліон прийматиме Сельта.

Український форвард Роман Яремчук вийде у стартовому складі своєї команди. Після зимового переходу Яремчук провів п’ять матчів за Ліон у всіх турнірах, забив один гол та віддав одну результативну передачу.

🦁 Notre 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 pour affronter le Celta de Vigo 👊🔴🔵#CeltaOL pic.twitter.com/D1CqPDbDoX — Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2026

Цей поєдинок стане дебютним для українця за Ліон у рамках єврокубків.

Форвард приєднався до французького клубу на правах оренди до кінця сезону за 1,5 млн євро з опцією викупу за 5 млн євро.

Матч Сельта – Ліон розпочнеться о 22:00 за київським часом.