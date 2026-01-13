Іспанія

Іспанець перервав мовчання після відходу з Реала.

Іспанський фахівець Хабі Алонсо написав прощальний пост на адресу вболівальників та гравців мадридського Реала, звідки його було звільнено напередодні.

"Етап моєї професійної роботи завершується, і він склався не так, як нам хотілося. Тренувати Реал Мадрид було для мене честю і великою відповідальністю.

Я дякую клубу, гравцям і, перш за все, вболівальникам за їхню довіру і підтримку. Я йду з повагою, вдячністю і гордістю за те, що зробив все можливе", — написав Алонсо в Instagram.

Після 19 турів Реал набрав 45 очок і посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Барселони чотири бали.

Раніше повідомлялося, що Алонсо став першим тренером Реала без жодного трофею після 30 матчів.