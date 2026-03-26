Франція

У клубі бачать майбутнє саме з цим тренером.

Чинний контракт іспанського головного тренера французького Парі Сен-Жермен Луїса Енріке добігає завершення вже влітку наступного року.

І хоча нинішній сезон для "червоно-синіх" видається набагато більш неоднозначним, аніж попередня кампанія, у клубі все одно залишаються задоволеними співпрацею з тренером.

Саме тому столичний колектив буде намагатись зберегти в себе 55-річного фахівця.

ЗМІ повідомляють, що ПСЖ провів перший раунд перемовин із представниками Луїса Енріке та планує побудувати свою стратегію таким чином, щоб досягти успіху в підписанні нового контракту ще до початку чемпіонату світу-2026.