Франція

Парижани планують підписати Матеуша Фернандеша та Крісенсіо Саммервіля після вильоту молотів з АПЛ.

Французький Парі Сен-Жермен має намір скористатися ситуацією в лондонському Вест Гемі для суттєвого посилення свого складу. За інформацією авторитетного порталу Footmercato, керівництво чинних чемпіонів Європи вже вийшло на зв'язок із молотами щодо можливого подвійного трансферу.

Головними цілями паризького клубу стали півзахисник Матеуш Фернандеш та нападник Крісенсіо Саммервіл. Обидва гравці стали доступними на трансферному ринку і готові змінити прописку після того, як Вест Гем вилетів з англійської Прем'єр-ліги.

Очікується, що такий перехід вимагатиме серйозних фінансових вкладень. За даними джерел, потенційний подвійний трансфер лондонських зірок оцінюється у 130 мільйонів євро.

Проте ПСЖ доведеться витримати серйозну боротьбу на ринку, щоб успішно завершити цю угоду. Зокрема, ситуацію навколо Матеуша Фернандеша уважно відстежують клуби АПЛ. Повідомляється, що у послугах талановитого півзахисника також серйозно зацікавлені Манчестер Юнайтед та Ліверпуль, що може спровокувати справжню трансферну війну за гравця.

У сезоні 2025/26 португальський півзахисник зіграв 36 матчів за лондонський клуб в АПЛ, забив 3 мʼячі та віддав 4 результативні передачі. Контракт з Вест Гемом розрахований до літа 2029 року.