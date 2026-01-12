Футзал

Головний тренер збірної України Олександр Косенко поділився своїми очікуваннями перед стартом Євро-2026.

"На жаль, на цьому чемпіонаті Європи нам не допоможуть Ростислав Семенченко та Андрій Мельник. Це дуже прикро, адже вони — наші ключові гравці. Ми розраховували на них, але будемо намагатися знайти їм гідну заміну. У нас уже є досвід — без них ми нещодавно грали з португальцями, і досить непогано, особливо в першому матчі.

Натомість до складу збірної України нарешті повернувся її капітан, Петро Шотурма. Він набирає форму з кожною грою, зважаючи на те, що в нього була дуже важка травма. Після таких травм деякі футболісти навіть уже не можуть відновити свій ігровий ритм. Петро ж відновлюється дуже непогано. У нього багато досвіду й майстерності, і за рахунок цього, сподіваюся, він вийде на свій пік на чемпіонаті Європи.

Незважаючи на те, що наші суперники — Вірменія, Литва та Чехія — у рейтингу розташовуються нижче за нас, тренерський штаб зробить усе, щоб не було ніякої недооцінки. Ми вже розмовляли з гравцями — вони професіонали, і доводили це неодноразово.

Рейтинг рейтингом, але, наприклад, Казахстан був набагато вищим за цим показником, ніж Вірменія, але це йому не допомогло, і команда залишилася за бортом Євро-2026. Це для нас дуже показовий випадок.

Ми грали і з Чехією, і з Литвою — було дуже непросто. Але то були товариські зустрічі, тож за напругою вони поступалися офіційним поєдинкам. Попри це, чехи й литовці довели, що вміють грати у футзал. Надто литовці — господарі Євро, я впевнений, що в них буде просто шалена підтримка. Будемо ретельно готуватися, налаштовуватися, рухатися від матчу до матчу.

17 січня в нас товариський поєдинок зі Словенією, і, як ви знаєте, він буде проходити в закритому форматі, без телевізійної трансляції. Це більше вимога господарів, але вона є цілком нормальною. Адже, думаю, усі команди безпосередньо перед стартом Євро не хочуть розкривати свої останні напрацювання. Усі розуміють, що для перемоги може бути важливою будь-яка дрібниця.

Суперники наші жорсткі та непоступливі, і ми робитимемо все, щоб хлопці були готові до справжніх боїв на майданчику. Литовці, наприклад, нещодавно після 0:7 у першому з нами спарингу в другому вийшли й хотіли довести, що це випадковість. Вони нав'язали нам боротьбу, і це було близько до тієї напруги, яку ми побачимо на Євро. Так само буде й з усіма іншими суперниками, адже всі команди їдуть не на екскурсію. Вони готуються, проводять спаринги, ретельно вивчають своїх опонентів.

Щодо завдання, яке стоїть перед збірною України на Євро-2026, — у кожному матчі намагатися здобути перемогу. Ми відчуваємо впевненість у своїх силах, і це доводять ті зустрічі, які ми проводили останнім часом. Звісно, є й хвилювання, без нього нікуди. Чемпіонат Європи проводиться раз на чотири роки, і ми розуміємо, що маємо бути готовими саме в цей момент. На нас чекають дуже цікаві та напружені матчі", — наводить слова Косенка прес-служба УАФ.

Нагадаємо, на Євро-2026 Україна зіграє проти Вірменії, Литви та Чехії. Перша зустріч проти Вірменії відбудеться 22 січня.