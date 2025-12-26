Футзал

Олександр Косенко розповів про відсутність Ростислава Семенченка в обоймі збірної.

Головний тренер збірної України з футзалу Олександр Косенко прокоментував виступ новачків у товариських матчах проти Поругалії, а також розповів, чому був відсутній Ростислав Семенченко.

"Для того товариські ігри і потрібні, щоб ми давали можливість проявляти себе і молодим гравцям, тим, хто дійсно заслуговує, на нашу думку, на виклик у збірну. Вони молодці, непогано себе проявили. Ми розуміємо, що будь-яка людина має хвилювання – і це нормально. Але вони дійсно показали дуже пристойний рівень гри.

У Семенченка проблеми з колінним суглобом, з меніском. Тому зараз приймається рішення: буде подальше оперативне втручання чи не буде – 50 на 50. Зараз чекаємо, але ми дуже розраховуємо на нього. Попри те, що він ще молодий і ще в нього все попереду, це дуже важлива бойова одиниця для нашої команди. Ми розуміємо, що здоров’я – це найважливіше. Тому сприймаємо будь-яке рішення, але будемо розраховувати на нього все одно", — наводить слова Косенка прес-служба АФУ.

Нагадаємо, збірна України у першому матчі зіграла внічию з Португалією (1:1), а потім поступилася з рахунком 2:5.