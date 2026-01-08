Футзал

Головний тренер представив склад команди.

Головний тренер національної збірної України Олександр Косенко викликав 15 гравців на навчально-тренувальний збір у Польщі та Словенії перед Євро-2026.

Склад команди:

Воротарі: Юрій Савенко (Київ Футзал), Олександр Сухов (ХІТ), Іван Бєлімов (Каспій, Казахстан)

Універсали: Євгеній Жук, Ігор Чернявський, Олександр Педяш, Андрій Мельник, Владислав Первєєв (усі – ХІТ), Артем Фаренюк, Назар Швед, Даниіл Абакшин (усі – Євробус, Польща), Петро Шотурма, Ілля Приходько (обоє – Ураган), Ігор Корсун (Осасуна Магна, Іспанія), Микола Микитюк (Рібера Наварра, Іспанія)

Відзначимо, що Олександр Педяш повертається до лав національної команди уперше з серпня 2024 року!

11 січня команда збереться у польському Перемишлі, де буде тренуватися протягом кількох днів

17 січня збірна України проведе заключний товариський матч у межах підготовки до Євро-2026 проти Словенії. Спаринг пройде у закритому форматі.

Раніше повідомлялося, що УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі на Євро-2026 із футзалу.