Футболист забил потрясающий мяч в концовке игры.
Валентино Лазаро, Боруссия М
09 ноября 2020, 22:19
В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер дома переиграл Боруссию из Менхенгладбаха (4:3).
На 90+4 минуте полузащитник гостей Валентино Лазаро забил умопомрачительный мяч пяткой, который, к сожалению для его команды, лишь сократил отставание в счете.
В текущем сезоне Лазаро принял участие в трех матчах Боруссии, в которых забил один мяч.
Менхенгладбахцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 11 очками. Байер, в свою очередь, идет на четвертой позиции с 15 пунктами.