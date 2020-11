В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер дома переиграл Боруссию из Менхенгладбаха (4:3).

На 90+4 минуте полузащитник гостей Валентино Лазаро забил умопомрачительный мяч пяткой, который, к сожалению для его команды, лишь сократил отставание в счете.

🦂 The courage to try it ✅

💫 The skill to pull it off ✅#MondayMotivation brought to you by @valentinolazaro 👏@borussia_en | @Bundesliga_EN pic.twitter.com/wPrZWDHCfd