Германия

Футболист забил потрясающий мяч в концовке игры.

В рамках седьмого тура немецкой Бундеслиги леверкузенский Байер дома переиграл Боруссию из Менхенгладбаха (4:3).

На 90+4 минуте полузащитник гостей Валентино Лазаро забил умопомрачительный мяч пяткой, который, к сожалению для его команды, лишь сократил отставание в счете.

В текущем сезоне Лазаро принял участие в трех матчах Боруссии, в которых забил один мяч.

Менхенгладбахцы занимают седьмое место в турнирной таблице с 11 очками. Байер, в свою очередь, идет на четвертой позиции с 15 пунктами.