Наразі не йдеться про виступи в офіційних матчах.
Мануель Ноєр, Getty Images
31 березня 2025, 12:05
Німецький воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр отримав незвичну травму під час святкування одного з голів у ворота леверкузенського Баєра в Лізі чемпіонів УЄФА ще на початку березня, тож наразі не може допомогти власній команді у відповідний момент сезону.
Скільки ще триватиме відновлення гравця після пошкодження м’язів литки — невідомо, проте прогрес на цьому шляху для досвідченого 39-річного виконавця все ж таки наявний.
Ранкове тренування в понеділок Ноєр зумів завершити повністю, але його робота полягала лише у виконанні бігових вправ.
Наразі про ігрові тренувальні заняття для футболіста не йдеться, тож прогноз щодо двох пропущених матчів Бундесліги після відновлення клубного сезону максимально близький до істини.
Нагадаємо, що Баварія вирішила не шукати нового воротаря
цього літа на заміну власному досвідченому гравцю.