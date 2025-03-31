Німеччина

Наразі не йдеться про виступи в офіційних матчах.

Німецький воротар мюнхенської Баварії Мануель Ноєр отримав незвичну травму під час святкування одного з голів у ворота леверкузенського Баєра в Лізі чемпіонів УЄФА ще на початку березня, тож наразі не може допомогти власній команді у відповідний момент сезону.

Скільки ще триватиме відновлення гравця після пошкодження м’язів литки — невідомо, проте прогрес на цьому шляху для досвідченого 39-річного виконавця все ж таки наявний.

Ранкове тренування в понеділок Ноєр зумів завершити повністю, але його робота полягала лише у виконанні бігових вправ.

Наразі про ігрові тренувальні заняття для футболіста не йдеться, тож прогноз щодо двох пропущених матчів Бундесліги після відновлення клубного сезону максимально близький до істини.