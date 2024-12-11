Німеччина

Оригінальне рішення від Німецького футбольного союзу.

Німецький футбольний союз та Німецька футбольна ліга прийняли спільне рішення про перейменування Суперкубку Німеччини. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, з 2025 року турнір називатиметься Кубок Франца Беккенбауера.

Перший розіграш Кубка Франца Беккенбауера заплановано на 16 серпня 2025 року між чемпіоном Бундесліги та володарем Кубку країни.

Нагадаємо, Беккенбауер пішов із життя 7 січня 2024 року. За свою кар'єру Франц ставав чемпіоном світу та Європи, а також він є дворазовим володарем Золотого м'яча.

Раніше Баварія назавжди вивела із обігу п'ятий номер, під яким раніше грала німецька легенда.