Оригінальне рішення від Німецького футбольного союзу.
Франц Беккенбауер, Getty Images
11 грудня 2024, 22:20
Німецький футбольний союз та Німецька футбольна ліга прийняли спільне рішення про перейменування Суперкубку Німеччини. Про це повідомляє Bild.
За інформацією джерела, з 2025 року турнір називатиметься Кубок Франца Беккенбауера.
Перший розіграш Кубка Франца Беккенбауера заплановано на 16 серпня 2025 року між чемпіоном Бундесліги та володарем Кубку країни.
Нагадаємо, Беккенбауер пішов із життя 7 січня 2024 року. За свою кар'єру Франц ставав чемпіоном світу та Європи, а також він є дворазовим володарем Золотого м'яча.
Раніше Баварія назавжди вивела із обігу п'ятий номер, під яким раніше грала німецька легенда.