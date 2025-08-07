Німеччина

Коштовний трансфер одного з провідних гравців Бундесліги на своїй позиції.

Японського нападника Рітсу Доана пов’язав із німецькою Бундеслігою трансфер до Фрайбурга з нідерландського ПСВ у 2022 році за 8,5 млн євро.

Відтоді нині вже 27-річний виконавець устиг стати справжнім лідером "чорно-білих", і зрештою награв за них 123 матчі, забив 26 голів та віддав 23 гольові передачі.

Із такими показниками японець завершив свою пригоду у Фрайбурзі й погодився на новий виклик у кар’єрі цього літа.

Решту забезпечив франкфуртський Айнтрахт та його пропозиція в 22 млн євро включно з бонусами.

Контракт підписано до 2030 року.