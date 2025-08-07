Німеччина

Гравець чекає на всі можливі пропозиції.

Німецький фланговий захисник Ніко Шульц упродовж тривалого часу не полишав межі власної країни заради виступів у інших чемпіонатів, хоча пропозиції надходили щодо нього під час каденцій у Герті, менхенгладбахській Боруссії, Гоффенгаймі та дортмундській Боруссії.

Зрештою, у 2023 році нині вже 32-річний виконавець узяв річну павзу в кар’єрі, після чого відновив виступи підписанням контракту з турецьким Анкарагюджю.

Минулий сезон гравець фактично присвятив поверненню до ігрових кондицій, провівши 28 матчів та зробивши два асисти.

І вже цього літа взаємини Шульца та турецького клубу завершились, і футболіст нині в статусі вільного агента відкритий до будь-яких варіантів.

Португальський Порту зацікавлений у підписанні футболіста та зробив йому пропозицію, але німець вирішив чекати — на обрії з’явились неназвані клуби АПЛ, які також не проти такого підсилення.