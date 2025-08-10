Німеччина

Німці швидко підшукали заміну для колишнього лідера оборони.

Японський центральний захисник Ко Ітакура цього літа залишив розташування дортмундської Боруссії й за 10,5 млн євро перебався до амстердамського Аякса.

Таким чином "жеребцям" треба було швидко шукати заміну для свого вже колишнього 28-річного лідера оборони.

Серед провідних кандидатів на вакантну роль — бельгійській оборонець Антверпена Зено ван ден Босх.

22-річний футболіст провів успішні перемовини з німецьким клубом та погодився на контракт до 2030 року.

Наразі сторони обговорюють фінансову складу переходу, утім позиції Антверпена в цьому плані слабкі — у ван ден Босха чинна угода спливає вже наступного літа.

Очікувана вартість трансферу складає близько 10 млн євро.

Зено в минулому сезоні провів 46 матчів та забив один гол.