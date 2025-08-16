Німеччина

Булут залишає Німеччину після 5 років у "королівських синіх".

Тайлан Булут залишає Шальке і продовжить кар’єру у стамбульському Бешикташі. Сторони узгодили трансфер, точна сума трансферу на разі не розголошується.

Директор із професійного футболу Шальке Юрі Мюльдер підкреслив, що цей перехід є взаємовигідним: "Ми як клуб тісно контактували з Тайланом та його агентом протягом останніх кількох тижнів. Перехід до Бешикташа – це правильне рішення для всіх, як зі спортивної, так і з фінансової точки зору".

Сам футболіст також подякував Шальке за роки розвитку: "Я дуже вдячний Шальке за роки, які я тут провів. Мої перші тренування з Віллі Ландграфом, чемпіонат Німеччини до 17 років, мій час у команді до 19 років з Норбертом Ельгертом, а потім у першій команді: я згадую багато чудових моментів".

За першу команду Шальке Булут встиг провести 29 матчів. У складі молодіжних збірних Німеччини він має 33 поєдинки.