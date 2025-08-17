Німеччина

Португальським центрфорвардом цікавляться в Туреччині, Греції, Іспанії та Італії.

Центральний нападник Андре Сілва готовий залишити РБ Лейпциг уже цього літа, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що у послугах 29-річного португальця зацікавлені турецькі, грецькі, іспанські та італійські клуби. Контракт гравця з "биками" розраховано до кінця червня 2026 року, а порталом transfermarkt він оцінюється в 4 млн євро.

РБ Лейпциг придбав Сілву у франкфуртського Айнтрахта за 23 млн у липні 2021 року. На рахунку Андре 27 голів і 20 асистів у 110 матчах за "биків", яким він допоміг виграти Кубок Німеччини в сезонах-2021/22 і 2022/23.

Кампанію-2023/24 португалець провів у Реалі Сосьєдад, відзначившись чотирма результативними ударами в 26-ти поєдинках, тоді як протягом другої частини минулого сезону центрфорвард виступав за бременський Вердер (вісім матчів, один гол).

Нагадаємо, нещодавно РБ Лейпциг виклав 20+5 млн євро за бомбардира з чемпіонату Туреччини.