Поява Маннсверка в Празі може стати сигналом майбутнього відходу фінського півзахисника.

Спарта Прага може невдовзі попрощатися з Кааном Кайріненом. За інформацією чеських медіа, клуб активно працює над підписанням Сіверта Маннсверка з Аякса, і цей трансфер розглядається як підготовка до можливого відходу фінського півзахисника.

Ще минулого сезону сам Кайрінен визнавав, що прагне спробувати свої сили за межами Чехії, а спортивний директор команди Томаш Росіцький також припускав його перехід до більш конкурентної ліги. Тривалий час конкретних пропозицій не було, однак тепер ситуація змінилася: інтерес до хавбека проявив Вердер Бремен.

Німецький клуб, за даними iSport.cz, вже вивчає умови майбутнього контракту й навіть обговорює можливу суму трансферу. Хоча офіційних коментарів від Спарти поки немає, підписання Маннсверка може свідчити, що чехи готуються до відходу одного зі своїх ключових виконавців.