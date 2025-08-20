Німеччина

Інтер намагався дізнатися умови можливого трансферу Фелікса Нмечі з Боруссії Дортмунд, проте німецький клуб одразу дав зрозуміти, що гравець є одним із ключових у поточному складі. За інформацією Corriere dello Sport, "жовто-чорні" оцінили свого півзахисника у 60 млн євро — сума, яку "нерадзуррі" наразі не готові витратити.

24-річний футболіст минулого сезону став важливою фігурою у центрі поля, поєднуючи роботу на оборону з динамікою в атаці. Його універсальність приваблює не лише Інтер, а й Манчестер Юнайтед, який, за повідомленнями, раніше розглядав пропозицію у розмірі 47 млн євро. Однак Дортмунд твердо стоїть на своєму і відпускати гравця дешевше не планує.

У зв’язку з цим Інтер може переключити увагу на альтернативні варіанти — серед них знову називають Едерсона з Аталанти, вартість якого оцінюється приблизно у 45 млн євро.