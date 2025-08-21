Німеччина

Німеччина для гравця не є незнайомою країною.

Французький фланговий захисник Жонатан Клосс у своїй професійній кар’єрі переважну частину виступів провів на теренах батьківщини, і особливо яскравими були його сезони в складі Ланса, що в підсумку призвело навіть до викликів до національної збірної.

Нині ж 32-річний виконавець виступає за Ніццу та має ще рік за контрактом, хоча перейшов до "орлів" лише на початку минулого сезону з Марселя за 5 млн євро.

Але це явно не схоже на наближення завершення кар’єри футболіста — Клосс залишається привабливою опцією на трансферному ринку і найближчим часом може змінити клуб.

Бо леверкузенський Баєр на чолі з Еріком тен Гагом вирішив запитати Ніццу про трансферну інформацію цього виконавця.

При цьому в Німеччині Жонатан уже встиг пограти в минулому — за клуби Лінкс та Армінію з Білефельда.

У минулому сезоні на рахунку француза три голи та 11 асистів у 38 матчах.