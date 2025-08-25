Німеччина

Український нападник став героєм переможного матчу берлінців.

Колишній нападник київського Динамо Дмитро Богданов відзначився блискучою грою за молодіжну команду берлінського Уніона U-19.

У поєдинку проти однолітків із Хемнітцера 19-річний українець оформив хет-трик, ставши ключовою фігурою у перемозі своєї команди з рахунком 4:3.

Нагадаємо, що Богданов залишив Динамо у 2022 році, перейшовши до Динамо Дрезден, а згодом приєднався до структури Уніона, де продовжує розвивати свою кар’єру.