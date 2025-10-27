Німеччина

Головний тренер Боруссії Дортмунд окреслив амбіції команди в Кубку Німеччини.

Головний тренер дортмундської Боруссії Ніко Ковач чітко заявив про цілі команди на поточний розіграш Кубка Німеччини.

Напередодні матчу 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти свого колишнього клубу, Айнтрахта Франкфурт, наставник підкреслив, що амбіції команди сягають вирішального матчу. ​Попри те, що жереб звів Боруссію з одним із найсильніших можливих суперників на цій стадії, Ковач наполягає, що команда прагне максимуму.

​"Наша мета – фінал. Неважливо, проти кого і де", – заявив тренер на прес-конференції. ​

Ніко Ковач, який відомий своїми успіхами саме в кубкових змаганнях. Зокрема, він вигравав Кубок Німеччини з Айнтрахтом, назвав майбутню гру достроковим фіналом і закликав своїх гравців до повної концентрації з першої хвилини. ​

"Нам дістався дуже складний жереб, – визнав Ковач. – Айнтрахт – це команда, яка точно знає, як грати в кубкових матчах. Ми повинні бути готові до інтенсивної боротьби".

Дивіться матч 1/16 фіналу Кубка Німеччини Айнтрахт Франкфурт — Боруссія Дортмунд завтра о 19:30.