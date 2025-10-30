Німеччина

Форвард вийшов на заміну та віддав переможну результативну передачу у Кубку Німеччини.

18-річний український нападник Дмитро Богданов провів свій перший матч за головну команду Уніон Берлін і одразу залишив помітний слід у грі.

29 жовтня в 1/16 фіналу Кубка Німеччини проти Армінії Богданов вийшов на заміну на 67-й хвилині за рахунку 1:1, замінивши Андрія Іліча. Основний час завершився внічию, і матч продовжився у додатковий час.

На 106-й хвилині саме Богданов віддав результативну передачу на Даніло Дукі, який забив переможний м’яч. Завдяки цьому Уніон Берлін здолав Армінію з рахунком 2:1 і пройшов до 1/8 фіналу Кубка Німеччини.

"Це був фантастичний досвід — допомогти команді перемогти в такому важливому матчі. Я дуже щасливий і сподіваюся продовжувати у тому ж дусі", — прокоментував свій дебют Богданов.

Для молодого українця це дебют за першу команду клубу. У поточному сезоні 2025/26 Богданов вже встиг провести шість матчів у чемпіонаті Німеччини U-19, де забив 10 голів. Раніше він виступав у юнацьких колективах та першій команді Дрездена після переходу з київського Динамо у 2022 році.