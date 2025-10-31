Німеччина

Тренер мюнхенців закликав своїх гравців не робити дурних фолів біля воріт, побоюючись майстерності Алехандро Грімальдо при виконанні стандартів.

Венсан Компані дав чітку настанову своїй команді напередодні центрального матчу Бундесліги проти Баєр Леверкузен.

Бельгійський фахівець попередив гравців про необхідність уникати дурних фолів у небезпечній близькості до власного штрафного майданчика.​Причиною такої перестороги є смертельна зброя Баєра — їхні штрафні удари, головним майстром яких є іспанський захисник Алехандро Грімальдо. ​

Баварія підходить до матчу з рекордною 14-матчевою переможною серією у всіх турнірах.Проте Компані висловив повагу до суперника, зазначивши, що Леверкузен знайшов чудову форму під керівництвом нового тренера Каспера Юльманда і є дуже якісною командою.

Компані прагне, щоб його команда не дала Баєру шансу використати свій головний козир.