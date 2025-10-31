Тренер мюнхенців закликав своїх гравців не робити дурних фолів біля воріт, побоюючись майстерності Алехандро Грімальдо при виконанні стандартів.
Венсан Компані, Getty Images
31 жовтня 2025, 18:59
Венсан Компані дав чітку настанову своїй команді напередодні центрального матчу Бундесліги проти Баєр Леверкузен.
Бельгійський фахівець попередив гравців про необхідність уникати дурних фолів у небезпечній близькості до власного штрафного майданчика.Причиною такої перестороги є смертельна зброя Баєра — їхні штрафні удари, головним майстром яких є іспанський захисник Алехандро Грімальдо.
Баварія підходить до матчу з рекордною 14-матчевою переможною серією у всіх турнірах.Проте Компані висловив повагу до суперника, зазначивши, що Леверкузен знайшов чудову форму під керівництвом нового тренера Каспера Юльманда і є дуже якісною командою.
Компані прагне, щоб його команда не дала Баєру шансу використати свій головний козир.