Венсан Компані дав чітку настанову своїй команді напередодні центрального матчу Бундесліги проти Баєр Леверкузен.

Бельгійський фахівець попередив гравців про необхідність уникати дурних фолів у небезпечній близькості до власного штрафного майданчика.​Причиною такої перестороги є смертельна зброя Баєра — їхні штрафні удари, головним майстром яких є іспанський захисник Алехандро Грімальдо. ​

Баварія підходить до матчу з рекордною 14-матчевою переможною серією у всіх турнірах.Проте Компані висловив повагу до суперника, зазначивши, що Леверкузен знайшов чудову форму під керівництвом нового тренера Каспера Юльманда і є дуже якісною командою.

Компані прагне, щоб його команда не дала Баєру шансу використати свій головний козир.