Німеччина

Мюнхенський клуб розпочав переговори, але змагання за гравця обіцяє бути жорстким.

Мюнхенська Баварія проявляє інтерес до 19-річного захисника збірної Нідерландів U-21 та Феєнорда Гівайро Ріда.

Як повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг, клуб вже почав переговори щодо трансферу перспективного оборонця.

Німецький гранд шукає молодого талановитого захисника, і Рід повністю відповідає цим критеріям. Водночас інтерес до гравця проявляють кілька клубів англійської Прем’єр-ліги, що ускладнює переговорний процес.

Контракт Ріда з Феєнордом розрахований до 2029 року. У поточному сезоні він провів дев'ять матчів, відзначившись двома результативними передачами.

Нагадаємо, Баварія побила рекорд Мілана.