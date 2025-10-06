Німеччина

20-річний англієць невдоволений ігровим часом і відчуває, що Ніко Ковач не довіряє йому.

Центральний півзахисник Боруссії Дортмунд Джоб Беллінгем розглядає можливість дострокового відходу зі свого поточного клубу, повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

За інформацією джерела, 20-річний англієць розчарований своїм поточним становищем у команді — він вважає, що головний тренер Ніко Ковач використовує його лише у випадках травм основних гравців.

Беллінгем приєднався до Боруссії Дортмунд лише чотири місяці тому, перейшовши з Сандерленда за 30,5 млн євро та ставши одним із найдорожчих підписань в історії клубу.

Втім, у поточному сезоні Джоб ще не відіграв повного матчу, провівши лише 187 хвилин у шести матчах Бундеслізі. Слід зазначити, що під час Клубного чемпіонату світу цього літа Беллінгем-молодший отримав травму.