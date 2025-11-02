Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, який відбувся 1 листопада 2025 року.

Мюнхенська Баварія у матчі дев'ятого туру німецької Бундесліги на своєму полі впевнено розібралася з леверкузенським Баєром (3:0).

Команда Венсана Компані оформила собі комфортну перевагу та впевнений результат за підсумками першого тайму, забивши три м'ячі у ворота гостей.

Авторами голів стали Серж Гнабрі, Ніколас Джексон та Лоїк Баде, який зрізав м'яч у власні ворота перед перервою.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Баварія — Баєр Леверкузен у рамках 9-го туру німецької Бундесліги-2025/26:

Баварія — Баєр 3:0

Голи: Гнабрі, 25, Джексон, 32, Баде, 44 (авт.).

Баварія: Ноєр — Лаймер (Бої, 75), Та, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Карл (Олісе, 59), Гнабрі (Діас, 59), Бішоф — Джексон (Кейн, 59).

Баєр: Флеккен — Кванса, Баде, Тапсоба — Артур, Андріх, Гарсія (Маза, 46), Белосян (Бен Сегір, 85) — Ечеверрі (Гофманн, 56), Поку (Тер'є, 56) — Шик (Кофане, 56).

Попередження: Маза.