Контракт із каталонцями діє ще 2,5 роки, проте найближчі місяці можуть стати ключовими.

Відновлення Марка-Андре тер Штегена йде за планом, і вже наприкінці листопада німецький воротар буде готовий повернутися на поле. Очікується, що з січня він знову зможе виступати за Барселону, однак його майбутнє на Камп Ноу досі залишається невизначеним, хоч і спортивний директор Барселони Деку спростував чутки про можливий відхід голкіпера.

Каталонський клуб робить ставку на Жоана Гарсію, який також заліковує травму та повернеться найближчим часом. Попри те, що влітку були контакти між тер Штегеном і Барселоною щодо можливої зміни його ролі, конкретних рішень ухвалено не було.

За інформацією іспанських ЗМІ, кілька клубів уже звернулися до Барселони з питанням про потенційний трансфер чи оренду німця. Найбільший інтерес проявляють команди з АПЛ – Ньюкасл, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед. Серед претендентів залишається і Монако, який намагався вести переговори ще влітку, але тоді сам футболіст відмовився від переходу.

У Барселоні розуміють, що мають справу з одним із найсильніших воротарів Європи, який міг би стати основним у будь-якому топ-клубі. Проте рішення щодо майбутнього належатиме виключно самому тер Штегену. Якщо він захоче залишити клуб, каталонці не чинитимуть перешкод і погодяться на оренду з опцією викупу. Якщо ж ні – він залишиться у складі й продовжить боротьбу за місце в основі.

Контракт голкіпера з Барселоною діє ще 2,5 роки, і в січні його знову потрібно буде реєструвати у Ла Лізі. У збірній Німеччини сподіваються, що він матиме достатньо ігрової практики, аби стати першим номером на Чемпіонаті Світу.

Попереду кілька вирішальних місяців, які визначать подальший шлях тер Штегена. У клубі запевняють, що готові дати йому повну свободу вибору та підуть назустріч у будь-якому рішенні.