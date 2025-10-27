Німеччина

Мюнхенський клуб слідкує за форвардом Гоффенгайма, який може змінити команду влітку.

Баварія додала нападника Гоффенгайма Фісніка Асллані до свого шортлиста потенційних підсилень атаки на сезон-2026/27. Про це повідомляє журналіст Sky Sport Deutschland Флоріан Плеттенберг.

Керівництво мюнхенського клубу на чолі з Максом Еберлем і Крістофом Фройндом вражене розвитком та ігровим профілем 23-річного косовара.

Баварія вже поінформована про суму відступних у контракті Асллані, яка стане актуальною влітку. Очікується, що після завершення поточного сезону форвард залишить Гоффенгайм.

Зазначається, що на гравця також претендують Барселона та низка інших європейських топклубів, які уважно стежать за його прогресом у Бундеслізі.

У поточній кампанії Фіснік Асллані провів 9 матчів, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.