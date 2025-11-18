Німеччина

16-річний форвард також перебуває в зоні інтересів "червоних дияволів" але жодна угода поки не досягнута.

Боруссія Дортмунд активно включилася в боротьбу за юного нападника АІК Кевіна Філлінга.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, спортивний директор дортмундців Себастіан Кель особисто зацікавлений у трансфері 16-річного таланта.

Манчестер Юнайтед також продовжує наполегливо працювати над можливим підписанням Філлінга, але наразі домовленості з будь-яким клубом не досягнуто.

Очікується, що молодий форвард може залишити АІК уже цієї зими, і боротьба за його підпис обіцяє бути напруженою.

У цьому сезоні Кевін Філлінг провів 12 матчів (313 хвилин), в яких він забив три голи.