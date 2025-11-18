16-річний форвард також перебуває в зоні інтересів "червоних дияволів" але жодна угода поки не досягнута.
Кевін Філлінг, Getty Images
18 листопада 2025, 18:58
Боруссія Дортмунд активно включилася в боротьбу за юного нападника АІК Кевіна Філлінга.
За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, спортивний директор дортмундців Себастіан Кель особисто зацікавлений у трансфері 16-річного таланта.
Манчестер Юнайтед також продовжує наполегливо працювати над можливим підписанням Філлінга, але наразі домовленості з будь-яким клубом не досягнуто.
Очікується, що молодий форвард може залишити АІК уже цієї зими, і боротьба за його підпис обіцяє бути напруженою.
У цьому сезоні Кевін Філлінг провів 12 матчів (313 хвилин), в яких він забив три голи.