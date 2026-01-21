Німеччина

Боснійський нападник підпише контракт із Шальке, який лідирує у другій Бундеслізі.

Нападник Едін Джеко знову виступатиме в німецькому чемпіонаті. Як повідомив у соціальних мережах інсайдер Фабріціо Романо, Шальке домовився про трансфер досвідченого гравця. Домовленості досягнуто як із Фіорентиною, так і з самим футболістом.

Вже цього тижня 39-річний боснієць вирушить до Німеччини для проходження медичного огляду та завершення переходу. Наразі "кобальтові" посідають першу сходинку в турнірній таблиці другої Бундесліги.

У сезоні-2025/26 Едін Джеко відіграв за Фіорентину 18 матчів, у яких відзначився двома забитими м'ячами. Раніше форвард уже мав успішний досвід виступів у Німеччині, де захищав кольори Вольфсбурга.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина орендувала вінгера Лідса.