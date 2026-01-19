Італія

Англійський футболіст виступатиме за "фіалок" до кінця сезону з опцією викупу.

Фіорентина офіційно оголосила про підписання вінгера Лідса Джека Гаррісона на правах оренди.

Угода між клубами також передбачає опцію викупу футболіста. У складі "фіалок" 27-річний англієць виступатиме під 17-м номером.

Два попередні сезони (2023/24 та 2024/25) Гаррісон провів в оренді за Евертон, після чого перед стартом нинішньої кампанії повернувся до Лідса. У першій частині поточного сезону він відіграв за клуб 13 матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Востаннє футболіст з’являвся на полі 14 грудня в поєдинку АПЛ.

Фіорентина наразі посідає 17-те місце в турнірній таблиці Серії А. Свій наступний матч команда з Флоренції проведе 24 січня, коли зустрінеться з Кальярі.