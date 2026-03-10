Німеччина

Макс Еберль пояснив паузу в перемовинах із австрійським півзахисником.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль підтвердив, що переговори щодо продовження контракту з півзахисником Конрадом Лаймером наразі призупинені.

За словами функціонера, сторони вже проводили обговорення нової угоди, однак поки не змогли узгодити фінансові умови.

"Ми хотіли б продовжити його контракт. Переговори були. Наразі вони поставлені на паузу. У цьому немає жодної проблеми — немає жодних образ чи чогось негативного.

Обидві сторони мають свої очікування. Наші та його повинні збігатися, але на даний момент цього не відбувається. Втім, це теж не є проблемою", — цитує Еберля журналіст Sky DE Флоріан Плеттенберг.

Чинний контракт 28-річного австрійця з мюнхенським клубом розрахований до 30 червня 2027 року. За інформацією німецьких ЗМІ, нині Лаймер заробляє понад 10 мільйонів євро на рік до сплати податків, тоді як у новій угоді хотів би отримувати понад 15 мільйонів.

Лаймер приєднався до Баварії влітку 2023 року як вільний агент після відходу з РБ Лейпциг. У поточному сезоні півзахисник провів 31 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома голами та вісьмома результативними передачами.