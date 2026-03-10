Німеччина

Тренер Баварії поділився очікуваннями перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував майбутній поєдинок проти Аталанти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та відзначив сильні сторони італійської команди.

Бельгійський фахівець наголосив, що суперник має потужні фізичні якості та дуже агресивний стиль гри.

"Суперник дуже сильний фізично. Чимось нагадує Дортмунд, з яким ми грали наприкінці лютого — теж три захисники і постійні передачі за спину. Пресинг Аталанти вражає вже давно, багато в чому саме він приносить їм успіх. Це непроста команда, і недооцінювати її точно не можна".

Також Компані розповів про стан форварда Гаррі Кейна напередодні матчу.

"Гаррі добре потренувався, але ми хочемо дочекатися ранку, щоб зрозуміти, як він почувається. Для нас важливо, щоб він був у команді та зміг зіграти".

Окремо наставник мюнхенців підкреслив, що не відчуває тиску перед важливими матчами турніру.

"Я не сприймаю те, що відбувається, як тиск. Мені подобаються такі моменти, коли з'являється шанс, але треба докласти багато зусиль, щоб скористатися ним. У нас ще буде гра у відповідь вдома, і, звичайно, ми хочемо пройти далі. Ми ясно дали зрозуміти, які цілі має Баварія у Лізі чемпіонів".

Початок матчу сьогодні о 22:00.

Нагадаємо, Гаррі Кейн став лідером серед топ-5 європейських чемпіонатів за коефіцієнтом корисної дії.