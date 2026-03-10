Німеччина

Мюнхенський клуб уже розпочав переговори з оточенням англійського форварда.

Баварія має намір продовжити співпрацю з нападником Гаррі Кейном і готує для нього нову угоду з покращеними фінансовими умовами.

За інформацією джерела, мюнхенський клуб готовий підвищити зарплату 32-річному англійцю, щоб переконати його підписати новий контракт. Переговорний процес очолює генеральний директор Баварії Ян-Крістіан Дрезен, який уже провів перші попередні перемовини з представниками футболіста.

Кейн демонструє відмінну результативність у нинішньому сезоні. Форвард провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких забив 45 м’ячів і віддав п’ять результативних передач.

Нагадаємо, Гаррі Кейн став лідером серед топ-5 європейських чемпіонатів за коефіцієнтом корисної дії.