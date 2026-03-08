Німеччина

За 90 хвилин команди на двох награли на 0.7 xG.

Санкт-Паулі та Айнтрахт Франкфурт зіграли, мабуть, найнудніший матч вікенду (0:0)

За 90 хвилин команди на двох награли на 0,7 xG. Пірати залишаються на 15-й сходинці: від зони вильоту команду відділяють 4 пункти. Орли ж піднімаються на 7-му сходинку, але до єврокубкової позиції залишається ще 9 балів.

Санкт-Паулі — Айнтрахт Франкфурт 0:0

Санкт-Паулі: Васіль — Валь, Сміт, Андо (Дзвігала, 66) — Саліакас (Рітцка, 48), Сендс (Меткалф, 81), Ірвін, Пирка — Фудзіта, Лаже — Сінані

Айнтрахт Франкфурт: Цеттерер — Браун, Аменда, Кох, Коллінз — Шаїбі (Аррхов, 87), Ларссон, Гойлунн — Калімуендо, Буркардт, Баоя

Попередження: Андо — Доан