Німеччина

Червона картка Шафера відкрила шлях до перемоги господарям.

Вердер Бремен здобув другу перемогу поспіль у Бундесліга, розгромивши Уніон Берлін із рахунком 4:1. Матч став драматичним ще в першому таймі, коли Андраш Шефер отримав червону картку, залишивши Уніон у меншості.

Уніон відкрив рахунок на 18-й хвилині завдяки пенальті, реалізованому Деррік Кен, який пробив лівою ногою в правий нижній кут воріт.

Вердер зрівняв рахунок на 31-й хвилині: кутовий Пуертаса справа потрапив на голову Олів’є Деман, який відправив м’яч у верхній лівий кут, а вже через чотири хвилини Стаге оформив другий гол для Вердера після ще одного кутового, підключившись головою у штрафному майданчику Уніона.

У другому таймі Вердер продовжив домінувати: на 66-й хвилині після навісу Біттенкура м’яч відскочив від захисника Уніона і опинився у штрафному майданчику, де Марко Грюлль завершив атаку третім голом.

Фінальний акорд встановив молодий Патріс Чович на 90+4-й хвилині: точний пас Біттенкура на дальню стійку, і Кович з п’яти метрів пробив у сітку правою ногою, оформивши розгромний рахунок.

Вердер контролював гру, використовуючи чисельну перевагу після червоної картки Шефера, і заслужено здобув перемогу, піднявшись на 13-те місце турнірної таблиці та скоротивши відставання від Уніон Берлін до трьох очок.

Уніон — Вердер 1:4

Голи: Кен, 18 (п) — Деман, 31, Стаге, 35, Грюлль, 66, Чович, 90+4

Уніон: Реннов — Нсокі (Берк, 83), Кверфельд, Дукі — Кен, Кемляйн (Чжон, 63), Хедіра, Шефер, Габерер (Тріммель, 83) — Анса (Скарке, 70), Ілич

Вердер: Бакхаус — Деман, Фрідль, Штарк (Малатіні, 46), Сугавара (Шмідт, 90+2) — Пуертас, Лінен, Стаге — Шмід (Чович, 90+2), Топп (Бітенкур, 46), Грюлль (Нджинма, 83)

Вилучення: Шафер, 19