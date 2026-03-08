Німеччина

Серйозні зміни у "вовків".

Німецький Вольфсбург вирішив звільнити головного тренера команди Даніеля Бауера. Про це повідомляє офіційний сайт "вовків".

Німецький фахівець очолив Вольфсбург наприкінці грудня минулого року. За цей час з "зелено-білими" він здобув лише одну перемогу у одинадцяти матчах.

Також керівницвто "вовків" вирішило припинити співпрацю зі спортивним директором клубу Петером Крістіансеном.

Наразі Вольфсбург посідає 17 місце в турнірній таблиці німецької Бундесліги, набравши 20 очок після 25 зіграних матчів.