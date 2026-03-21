Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Арсенал — Манчестер Сіті, Getty Images
21 березня 2026, 20:54
У фіналі Кубка англійської ліги-2025/26 Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті.
Поєдинок відбудеться в неділю, 22 березня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 18:30 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3.26. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.22.
Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.72, а гостями — в 2.18.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.82.
Коефіцієнтом 4.44 оцінена ймовірність результативної нічиєї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.83.
