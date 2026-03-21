Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У фіналі Кубка англійської ліги-2025/26 Арсенал зустрінеться з Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в неділю, 22 березня, на Вемблі Стедіум у Лондоні. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.42, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 3.26. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.22.

Здобуття трофея номінальними господарями поля оцінюється в 1.72, а гостями — в 2.18.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.82.

Коефіцієнтом 4.44 оцінена ймовірність результативної нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Арсенал не програє й тотал менше 3,5". На нього можна поставити з показником 1.83.

Слідкуйте за матчем Арсенал — Манчестер Сіті на Football.ua.