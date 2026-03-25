Збірна Німеччини не входить до переліку головних фаворитів чемпіонату світу 2026 року, оскільки останнім часом не демонструвала вагомих результатів на міжнародній арені. Про це заявив півзахисник Баварії та капітан національної команди Йосуа Кімміх.

"Ми не входимо до числа головних фаворитів, тому що в останніх турнірах ми не показували належного рівня", — наводить слова футболіста Sky Sport Germany.

Водночас він додав, що німці мають хороші шанси пройти далеко у випадку успішного старту на турнірі. Нагадаємо, що на двох попередніх мундіалях у р осії та Катарі Німеччина не змогла подолати груповий етап.

Свій найближчий товариський поєдинок підопічні Юліана Нагельсманна проведуть проти Швейцарії 27 березня о 21:45.

Раніше Кімміх став на захист розкритикованого лідера оборони.