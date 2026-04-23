Німеччина

Головний тренер Баварії Венсан Компані прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/2 фіналу Кубка Німеччини проти Баєра (2:0).

"З першого дня всі говорили про Берлін. Можливість повернути клуб туди — це грандіозний подарунок. Ми насолоджуємося цим моментом, адже йдеться про титули, і ми все ще готові до будь-чого.

У першому таймі ми грали дуже добре та з високою інтенсивністю, нічого їм не дозволяли. У другому таймі Баєр краще увійшов у гру. Вони змусили нас оборонятися глибше, але ми добре з цим впоралися.

Теоретично, зараз ми переключимося на Майнц, навіть попри те, що вже забезпечили собі титул. У нас є чіткий план підготовки до матчів. Я не хочу змінювати цей процес, тому що кожна гра важлива", — наводить слова Компанії Bayern & Germany.

У фіналі турніру Баварія зіграє проти переможця пари Штутгарт – Фрайбург, які проведуть свій матч сьогодні, 23 квітня, о 21:45.