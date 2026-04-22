Клуб готовий продати гравця влітку за 30 мільйонів євро, а серед головних претендентів — Мілан та турецькі гранди.

Центральний захисник Кім Мін Дже не вважає свою нинішню роль резервіста вагомою причиною для того, щоб залишити мюнхенську Баварію.

Взимку кореєць вирішив почекати до літа, щоб остаточно оцінити свої перспективи в команді Венсана Компані. Проте наразі його статус не покращився: Джонатан Та та Дайо Упамекано залишаються основним вибором у центрі захисту мюнхенців.

" Я завжди вірив, що регулярна ігрова практика — це головне. У мене ніколи не було тривалих періодів без гри, тому спочатку адаптуватися було складно. Але зараз я задоволений своєю роллю", — цитує футболіста портал Goal.

Позиція керівництва Баварії щодо 29-річного захисника залишається незмінною: якщо надійде гідна пропозиція, клуб не блокуватиме трансфер під час літнього вікна. Хоча контракт Кіма діє до 2028 року, мюнхенці готові відпустити його за суму близько 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що влітку 2023 року німецький гранд заплатив італійському Наполі за цей перехід 50 мільйонів євро. Інші європейські клуби вже уважно стежать за ситуацією. За наявною інформацією, туринський Ювентус уже вийшов на контакт із представниками гравця національної збірної Південної Кореї.

Також інтерес до легіонера приписують Мілан та провідним клубам Туреччини — Галатасараю, Бешикташу та Фенербахче, за який Кім уже успішно виступав у сезоні 2021/22.

У цьому сезоні захисник зіграв 22 в Бундеслізі забив один гол та віддав один асист. На минулих вихідних, Кім допоміг Баварії здобути титул чемпіона Німеччини.