Напередодні літнього трансферного вікна інтерес рекордмайстра до 33-річного голкіпера Даніеля Фернандеша стає все більш предметним.

Керівництво мюнхенської Баварії активно працює над підсиленням воротарської лінії, готуючись до літньої кампанії. Як повідомляє Sport Bild, гранд німецького футболу вніс до свого шорт-листа воротаря Гамбурга Даніеля Фернандеша.

Чутки про інтерес мюнхенців з'являлися і раніше, проте зараз кандидатура 33-річного голкіпера розглядається керівництвом клубу набагато серйозніше. Цей крок безпосередньо пов'язаний із невизначеним майбутнім легендарного Мануеля Ноєра. Якщо 40-річний ветеран вирішить повісити рукавички на цвях найближчими місяцями, Баварії доведеться оперативно реагувати.

Зазначається, що Фернандеш ідеально відповідає поточним потребам команди. Якщо статус основного воротаря довірять Йонасу Урбігу, представник Гамбурга міг би стати надійною опцією на позиції другого номера — подібно до того, як цю роль роками сумлінно виконував Свен Ульрайх.

Сам Фернандеш, який є беззаперечним лідером у воротах свого нинішнього клубу, наразі зважує всі за та проти такого переходу. Його чинний контракт із Гамбургом розрахований до червня 2026 року (з опцією автоматичного продовження ще на рік, якщо команда збереже прописку в лізі)

Відповідно, щоб оформити перехід, Баварії доведеться заплатити відступні. Оскільки надворі вже розпал весни і літнє трансферне вікно стрімко наближається, клуби форсують переговори. Ситуація на воротарській позиції на Альянц Арені обіцяє стати однією з головних інтриг цього міжсезоння.