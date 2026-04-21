Президент Баварії: Команда стала єдиним механізмом завдяки Компані

Функціонер підкреслив роль тренера у згуртованості команди.

Почесний президент Баварії Улі Хенесс прокоментував чемпіонство команди, а також високо оцінив роботу головного тренера Венсан Компані.

За словами Хенесса, нинішній склад мюнхенців вирізняється винятковою згуртованістю, яка охоплює не лише футболістів, а й увесь клуб:

"Ця команда ніколи в історії Баварії не була такою згуртованою, як зараз. Це стосується не лише гравців, а й усього тренерського штабу, фізіотерапевтів, а також Макса Еберля і Крістофа Фройнда", — зазначив функціонер.

Хенесс також пригадав момент призначення Компані, коли багато хто скептично ставився до цього рішення після його роботи в Англії:

"Коли ми підписали Венсана Компані, багато хто думав: як людина, яка прийшла з команди, що вилетіла з АПЛ, може очолити Баварію? Багато хто не вірив у нього", — сказав він.

За словами Хенесса, впевненість у правильності вибору з’явилася вже під час першої зустрічі з тренером:

"Ми зустрілися із Венсаном, його батьком, Гербертом Гайнером, Максом Еберлем і Крістофом Фройндом за обідом. Уже через пів години я під столом взяв Макса за коліно і показав йому великий палець угору. Саме тоді я зрозумів, що він — правильна людина для нас", — розповів почесний президент.

Окремо Хенесс відзначив підхід Компані до роботи, підкресливши його дисципліну та відданість справі:

"Венсан поставив слово "робота" в центр своєї філософії. Він щодня приходить о 7:30 і одним із останніх залишає базу. Видно, що він отримує від цього задоволення", — додав він.

Функціонер також наголосив, що тренер зумів розкрити потенціал кожного гравця команди:

"Він зробив кожного футболіста тут кращим — навіть Гаррі Кейна, і саме в цьому полягає справжнє мистецтво", — підсумував Хенесс.