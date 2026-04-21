  • Німеччина

    21 квітня 2026, 10:36

    Президент Баварії: Команда стала єдиним механізмом завдяки Компані

    Функціонер підкреслив роль тренера у згуртованості команди.

    Венсан Компані, getty images
    21 квітня 2026, 10:36

    Почесний президент Баварії Улі Хенесс прокоментував чемпіонство команди, а також високо оцінив роботу головного тренера Венсан Компані.

    За словами Хенесса, нинішній склад мюнхенців вирізняється винятковою згуртованістю, яка охоплює не лише футболістів, а й увесь клуб:

    "Ця команда ніколи в історії Баварії не була такою згуртованою, як зараз. Це стосується не лише гравців, а й усього тренерського штабу, фізіотерапевтів, а також Макса Еберля і Крістофа Фройнда", — зазначив функціонер.

    Хенесс також пригадав момент призначення Компані, коли багато хто скептично ставився до цього рішення після його роботи в Англії:

    "Коли ми підписали Венсана Компані, багато хто думав: як людина, яка прийшла з команди, що вилетіла з АПЛ, може очолити Баварію? Багато хто не вірив у нього", — сказав він.

    За словами Хенесса, впевненість у правильності вибору з’явилася вже під час першої зустрічі з тренером:

    "Ми зустрілися із Венсаном, його батьком, Гербертом Гайнером, Максом Еберлем і Крістофом Фройндом за обідом. Уже через пів години я під столом взяв Макса за коліно і показав йому великий палець угору. Саме тоді я зрозумів, що він — правильна людина для нас", — розповів почесний президент.

    Окремо Хенесс відзначив підхід Компані до роботи, підкресливши його дисципліну та відданість справі:

    "Венсан поставив слово "робота" в центр своєї філософії. Він щодня приходить о 7:30 і одним із останніх залишає базу. Видно, що він отримує від цього задоволення", — додав він.

    Функціонер також наголосив, що тренер зумів розкрити потенціал кожного гравця команди:

    "Він зробив кожного футболіста тут кращим — навіть Гаррі Кейна, і саме в цьому полягає справжнє мистецтво", — підсумував Хенесс.

    За підсумками туру Баварія набрала 79 балів і стала недосяжною для конкурентів у чемпіонаті Німеччини. 

    Сергій Владиченко

    Сергій Владиченко

    Football.ua

    Люди

    Венсан Компані

    Команди

    Баварія

    Джерела

    Bayern & Germany

    Німеччина. Новини

    Німеччина. Бундесліга

    # 21 квітня 2026 І О
    1 Баварія Баварія 30 79
    2 Боруссія Дортмунд Боруссія Дортмунд 30 64
    3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 30 59
    4 Штутгарт Штутгарт 30 56
    5 Гоффенгайм Гоффенгайм 30 54
    6 Баєр Леверкузен Баєр Леверкузен 30 52
    7 Фрайбург Фрайбург 30 43
    8 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 30 40
    9 Аугсбург Аугсбург 30 36
    10 Майнц Майнц 30 34
    11 Кельн Кельн 30 32
    12 Уніон Берлін Уніон Берлін 30 32
    13 Боруссія Менхенгладбах Боруссія Менхенгладбах 30 31
    14 Гамбург Гамбург 30 31
    15 Вердер Вердер 30 31
    16 Санкт-Паулі Санкт-Паулі 30 26
    17 Вольфсбург Вольфсбург 30 24
    18 Гайденгайм Гайденгайм 30 19

    детальна таблиця