Німецький гранд хоче скористатися складною ситуацією Ювентуса.

Центральний захисник Ювентуса Глейсон Бремер може змінити клуб уже найближчим літом. Головним претендентом на бразильця називають мюнхенську Баварію.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринський клуб змушений розглянути продаж одного з ключових футболістів через невихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Найбільш імовірним кандидатом на відхід вважається саме Бремер.

Ситуацією активно намагаються скористатися Баварія та кілька клубів англійської Прем’єр-ліги. Водночас варіант із чемпіонами Німеччини наразі виглядає найреальнішим.

За інформацією джерела, мюнхенці готові включити в потенційну угоду центрального захисника Кіма Мін Дже, яким цікавиться Ювентус. Такий варіант може суттєво спростити переговори між сторонами.

Бремер виступає за Ювентус із літа 2022 року. У нинішньому сезоні 28-річний оборонець провів 31 матч у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав три результативні передачі.

Чинний контракт бразильця з туринцями розрахований до літа 2029 року, а його трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.