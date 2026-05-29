Німецький гранд хоче скористатися складною ситуацією Ювентуса.
Бремер, getty images
29 травня 2026, 10:45
Центральний захисник Ювентуса Глейсон Бремер може змінити клуб уже найближчим літом. Головним претендентом на бразильця називають мюнхенську Баварію.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, туринський клуб змушений розглянути продаж одного з ключових футболістів через невихід до Ліги чемпіонів на наступний сезон. Найбільш імовірним кандидатом на відхід вважається саме Бремер.
Ситуацією активно намагаються скористатися Баварія та кілька клубів англійської Прем’єр-ліги. Водночас варіант із чемпіонами Німеччини наразі виглядає найреальнішим.
За інформацією джерела, мюнхенці готові включити в потенційну угоду центрального захисника Кіма Мін Дже, яким цікавиться Ювентус. Такий варіант може суттєво спростити переговори між сторонами.
Бремер виступає за Ювентус із літа 2022 року. У нинішньому сезоні 28-річний оборонець провів 31 матч у всіх турнірах, забив чотири м’ячі та віддав три результативні передачі.
Чинний контракт бразильця з туринцями розрахований до літа 2029 року, а його трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.