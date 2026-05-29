Німеччина

Захисник поділився емоціями від трансферу з Шахтаря до Боруссії.

Німецька Боруссія Менхенгладбах офіційно оголосила про підписання контракту з правим захисником донецького Шахтаря Юхимом Коноплею. 26-річний футболіст приєднається до команди на правах вільного агента перед стартом сезону 2026/27 та підписав угоду, розраховану до 30 червня 2029 року.

У клубі відзначили ігрові якості новачка та його досвід виступів на високому рівні.

"Юхим — фізично сильний захисник, який завжди готовий викластися на повну. Він здатний привнести багато досвіду та лідерських якостей, які він здобув як основний гравець чинних чемпіонів України, зокрема в Лізі чемпіонів та у складі національної збірної", — зазначив керівник спортивного відділу Боруссії Рувен Шредер.

Сам Конопля поділився емоціями від переходу та зазначив, що з нетерпінням чекає нового етапу кар’єри.

"Я з нетерпінням чекаю приєднання до Боруссії Менхенгладбах. Це великий клуб з багатою історією та неймовірними вболівальниками. Я не можу описати, що я відчуваю зараз. Знадобиться кілька днів, перш ніж усе як слід освоїться. Але я точно хочу насолодитися своїм часом у Боруссії", — сказав футболіст.

Конопля є вихованцем академії Шахтаря. Раніше він також виступав за Десну на правах оренди, де провів 49 матчів, після чого повернувся до донецького клубу та став основним гравцем.

У складі Шахтаря захисник провів 114 офіційних матчів у всіх турнірах, здобувши три титули чемпіона України (2023, 2024, 2026), два Кубки України (2024, 2025) та Суперкубок країни (2022).

За національну збірну України Конопля дебютував у жовтні 2020 року та вже має 27 матчів і 2 забиті м’ячі. Також він є чемпіоном світу U-20 у складі молодіжної збірної України.