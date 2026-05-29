Мюнхенський гранд відновив інтерес до сербського нападника Ювентуса, який невдовзі може отримати статус вільного агента.

Баварія знову проявляє інтерес до нападника Ювентуса Душана Влаховича. Найімовірніше, 26-річний футболіст так і не продовжить контракт зі "старою синьйорою", який закінчується вже за місяць.

За даними видання Tuttosport, з Влаховичем зв'язалася Баварія, яка розглядає можливість його підписання на правах вільного агента. Мюнхенський гранд бачить у сербові надійного дублера Гаррі Кейна. На Душана Влаховича також претендують Ньюкасл та Наполі.

У сезоні-2025/26 форвард забив десять голів та віддав два результативні паси у 23 матчах за Ювентус в усіх турнірах. Кольори "б'янконері" гравець захищає з початку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що Наполі розпочав переговори щодо трансферу Влаховича.