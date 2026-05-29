Захисник мадридського Реала Давід Алаба поділився теплими спогадами про період виступів у складі мюнхенської Баварії.

Австрійський футболіст зізнався, що роки в німецькому клубі стали для нього визначальними як у професійному, так і в особистому плані.

"Це був період мого становлення як гравця і як особистості. Там я змужнів і виріс. Разом із командою я переживав гіркі поразки та святкував безліч тріумфів", — заявив Алаба.

Футболіст також наголосив, що за 13 років у структурі Баварії Мюнхен став для нього майже рідним містом.

"Баварія" завжди матиме місце в моєму серці. Мюнхен став для мене другою домівкою, і мені неймовірно подобалося там жити", — додав захисник.

Нагадаємо, Алаба виступав за Баварію з 2010 по 2021 рік. Разом із мюнхенцями він виграв низку трофеїв, зокрема двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів.