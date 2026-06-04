Німеччина

Чемпіони Бундесліги планують підписати американського легіонера, а каталонська Барселона уважно стежить за ситуацією через свій фінансовий інтерес.

Мюнхенська Баварія всерйоз розглядає можливість підписання 25-річного захисника нідерландського ПСВ та збірної США Сержиньйо Деста. За інформацією видання Eindhovens Dagblad, фланговий оборонець є одним із головних кандидатів у шорт-листі багаторазових чемпіонів Бундесліги на найближче трансферне вікно.

Для здійснення переходу німецькому гранду доведеться зробити пропозицію на суму близько 25 мільйонів євро. ПСВ отримає ці кошти не в повному обсязі. Як повідомляє іспанське видання Sport, каталонський клуб зберіг за собою право на 20% від будь-якого майбутнього продажу гравця.

У сезоні 2025/26 американський захисник зіграв 37 матчів за червоно-білих у всіх турнірах. Забив один гол, віддав 6 результативних передач та допоміг ПСВ стати чемпіоном Нідерландів. Контракт з клубом розрахований до літа 2028 року.

Нагадаємо, що Баварія також активно придивляється до ще одного представника ПСВ — 25-річного Ісмаеля Сайбарі.